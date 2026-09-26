В Астане задержали молодых людей, причастных к повреждению скульптуры на Аллее журналистов

Утром 26 сентября на Аллее журналистов в Астане зафиксирован дерзкий факт вандализма. Стражи порядка установили и задержали двоих молодых людей, передает официальный сайт акимата столицы со ссылкой на городской Департамент полиции.

Двое молодых людей повредили скульптурную композицию, а также семь мусорных урн на прилегающей территории.

Полицией установлены и задержаны двое жителей столицы — 18-летний Денис Суранов и несовершеннолетний Шынгыс Айтжанов. Оба водворены в изолятор временного содержания.

По факту вандализма возбуждено уголовное дело.

Родители несовершеннолетнего привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.

В полиции отметили, что подобные действия будут жестко пресекаться. Ни один такой факт не останется без правовой оценки, а виновные понесут строгую ответственность в соответствии с законом.