В столице наградили победителей конкурса «Еңбек жолы» и представителей трудовых профессий

В Астане в рамках республиканского форума «Еңбек – ел мұраты», приуроченного ко Дню труда, состоялось награждение представителей различных профессий и победителей республиканского конкурса «Еңбек жолы», передает официальный сайт городского акимата.

В мероприятии приняли участие Премьер-Министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Аскарбек Ертаев, аким города Астаны Женис Касымбек и другие. Форум объединил представителей разных профессиональных сфер из регионов страны.

В рамках форума государственными наградами были отмечены представители различных профессий. В числе награжденных — представители столицы.

Орденом «Құрмет» награжден машинист ТОО «Астана-Зеленстрой» Салмен Нұрмағанов, Орденом «Еңбек даңқы» III степени награжден машинист экскаватора ГКП «Астана су арнасы» Қанат Темірбеков.

Также в рамках форума состоялось награждение победителей республиканского и городского конкурса «Еңбек жолы».

Семь представителей Астаны заняли призовые места в двух номинациях конкурса. Награды им вручил заместитель акима столицы Ерсин Отебаев.

В номинации «Лучший наставник работающей молодежи» первое место занял начальник ремонтно-эксплуатационного участка ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» Игорь Костишин. Второе место получил инженер службы зеленого строительства ТОО «Астана-Зеленстрой» Әлібек Аманжолов, третье — учитель математики школы-лицея № 37 имени Сырбая Мауленова Шекер Даметова.

Третьи места в номинации «Лучший молодой работник производства» заняли фельдшер выездной бригады Городской станции скорой медицинской помощи Айгерим Мукашева и машинист-обходчик АО «Астана-Энергия» Ералы Хамзин.

Первое место в этой номинации занял ведущий инженер Байконурского РЭС АО «Астана – Региональная Электросетевая Компания» Данияр Манарбеков. В энергетической отрасли он работает пять лет: начинал электромонтером, а затем стал ведущим инженером.

«Интерес к электроэнергетике появился у меня еще в детстве: я хотел понять, как загорается обычная лампочка. Выбрать это направление мне помог отец, родители поддержали. Я начал работать электромонтером, а сейчас стал ведущим инженером», — рассказал Данияр Манарбеков.

По словам победителя, он несколько лет следил за конкурсом и изучал условия участия. В этом году для него была последняя возможность подать заявку, поскольку в дальнейшем его трудовой стаж уже превышал бы установленный требованиями пятилетний срок.

«Я давно стремился принять участие, но не ожидал, что займу первое место. Для меня эта награда подтверждает, что я выбрал правильное профессиональное направление. Это результат не только моего труда, но и поддержки родителей и коллег», — отметил он.

В дальнейшем Данияр Манарбеков намерен продолжать профессиональное развитие, изучать современные технологии и применять полученные знания на благо города и страны.

«Знания необходимо постоянно обновлять. Сегодня развиваются новые технологии и искусственный интеллект — все это нужно изучать и использовать во благо», — добавил специалист.

Второе место в номинации «Лучший молодой работник производства» занял Жандос Бакыт — руководитель отдела по приему граждан Центра поддержки института семьи «Жанұя» акимата Астаны. Интерес к социальной сфере у него появился еще в школьные годы.

«Работа в социальной сфере была моей мечтой. Еще в школе я наблюдал за этим направлением, заинтересовался им, а затем выбрал профильную специальность. С тех пор продолжаю трудиться в этой сфере», — рассказал Жандос Бакыт.

По долгу службы он ежедневно общается с малообеспеченными семьями, людьми с инвалидностью, матерями, которые одни воспитывают детей, и другими горожанами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

«Я вижу переживания людей, которые приходят на прием, и стараюсь сделать все возможное, чтобы помочь каждому и облегчить его жизненные трудности. Сейчас я учусь в магистратуре и планирую дальше служить обществу, принося реальную пользу гражданам. Ради этого я и работаю», — подчеркнул Жандос Бакыт.