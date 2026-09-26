Закрытие велосезона в Астане: велопробег ко Дню труда провели в столице

В рамках акции «Закон и порядок» в Астане состоялся массовый велопробег «Мой успех – мой результат», посвящённый Дню труда. В мероприятии приняли участие около 800 жителей столицы, передает официальный сайт городского акимата.

Велопробег протяжённостью 25 километров стартовал с кольцевой велодорожки в направлении города Косшы.

Финишировали участники в парке «Зеленый пояс» в жилом массиве Уркер.

По словам заместителя руководителя Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий акимата города Астаны Ержигита Усербая, сегодняшний заезд стал пятым массовым велопробегом, проведённым в столице с начала сезона.

«Сегодняшнее событие знаменует закрытие велосезона. Всего за год при организации акимата города Астаны прошло пять массовых велопробегов, в которых в общей сложности приняли участие более 5 тысяч жителей столицы.

Поскольку это итоговое событие, его можно считать финальным велопробегом для всех горожан, которые всё лето ездили на велосипедах, учились этому или участвовали в массовых велопробегах. В них участвуют не только профессиональные спортсмены, но и любые желающие жители нашего города», — рассказал Ержигит Усербай.

Своими впечатлениями поделился 12-летний житель Астаны Батыр Жабай. По его словам, ему особенно нравится атмосфера массовых велопробегов и возможность кататься вместе с другими участниками.

«Больше всего мне нравится атмосфера, когда много людей одновременно едут на велосипедах, появляется особое настроение и хочется ехать еще дальше», – рассказал Батыр Жабай.

Для некоторых участников сегодняшний заезд стал первым. Так, Асель Агайдарова рассказала, что вместе с супругом впервые присоединилась к велопробегу. Велосипеды пара приобрела буквально накануне мероприятия.

«Мы первый раз участвовали в таком мероприятии с супругом. Купили для этого велосипеды буквально вчера. И мой младший сын сказал, что хотел скоростной велосипед. Я вообще не ожидала, но мы выиграли! Теперь поедем домой и обрадуем его. Организация отличная, все участники вежливые. Для новичков удобно было участвовать, я не чувствовала себя дискомфортно. Были указатели, каждому участнику выдали медали. Обязательно будем участвовать еще», – поделилась впечатлениями Асель Агайдарова.

Организатором мероприятия выступило Управление физической культуры и спорта города Астаны при поддержке акимата столицы.