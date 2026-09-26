Рабочие профессии и цифровые навыки: новые решения в сфере занятости представили в Астане

В преддверии Дня труда, отмечаемого в стране по инициативе Президента с 2013 года, Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в мероприятии «Еңбек–ел мұраты», где ознакомился с проводимой работой и современными решениями в сфере занятости населения, подготовки кадров и производственной безопасности с элементами ИИ, передает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Акимат Астаны ознакомил с результатами программы Joltap, в рамках которой рабочим и цифровым навыкам обучено 22,2 тыс. человек для дальнейшего запуска бизнеса или фриланса. Из них 60% трудоустроено, порядка 2 тыс. человек открыли свое небольшое дело.

Проект Цифровая платформа дуального обучения ТиПО обеспечивает прямую связь студентов, преподавателей и работодателей: на примере колледжа общественного питания и сервиса Астаны трудоустройство выпускников по специальности достигло 93%.

В области промышленной безопасности представлен комплекс цифровых решений, электронные наряды-допуски, системы контроля состояния водителей, ИИ-решения в виде «Умных касок» с видеоаналитикой для предупреждения травматизма при строительстве объектов.

В Казахстане на сегодняшний день трудовой деятельностью охвачено 9,4 млн человек, с начала года работой обеспечено более 475 тыс. граждан, на Электронной бирже труда доступно свыше 800 тыс. вакансий. Правительством принимаются системные меры по подготовке кадров с учетом реальных потребностей производства и изменений на рынке труда. Разрабатывается новая Программа занятости, предусматривающая опережающее развитие профессионального обучения и подготовки специалистов с учетом технологических и экономических изменений. Отдельный акцент делается на развитии цифровых компетенций. До конца года профстандартами планируется охватить 600 рабочих профессий. В системе ТиПО усиливается подготовка специалистов совместно с работодателями. В дуальном обучении участвуют 138 тыс. студентов 552 колледжей и около 11 тыс. предприятий, еще 43 тыс. студентов обучаются по целевому заказу работодателей.

Олжас Бектенов отметил, что Глава государства придает особое значение Человеку труда. В ходе первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил, что «наша общая задача – создать условия, при которых каждый гражданин сможет найти свое место в жизни, обеспечивать честным трудом семью и приносить пользу Родине». Согласно концепции «Адал азамат» важнейшими качествами определены трудолюбие, ответственность и стремление к знаниям.