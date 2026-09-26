Около 50 тысяч человек приняли участие в масштабной экологической акции в Астане

В Астане продолжается масштабная общегородская экологическая акция в рамках республиканской инициативы «Таза Қазақстан». В мероприятиях по всему городу приняли участие порядка 50 тысяч человек, а также около 3 800 предприятий, организаций и учреждений. К работам присоединились порядка 1 тысячи КСК и ОСИ. Для проведения уборки и благоустройства было задействовано 607 единиц специализированной техники, передает официальный сайт городского акимата.

Работы прошли во всех районах столицы. За день участники акции привели в порядок более 4 390 дворов, очистили 156 парков и скверов.

Особое внимание было уделено территориям социальных, коммерческих и общественно значимых объектов. В порядок приведен 131 социальный объект, очищены территории 1 563 объектов бизнеса и промышленности, а также 27 историко-культурных памятников.

Коммунальные службы провели работы по санитарной очистке и благоустройству городской инфраструктуры. В частности, вымыто 155 остановочных павильонов и около 2 750 метров дорожных ограждений.

Одним из основных направлений акции стало озеленение города. В разных районах столицы проводились посадка деревьев и благоустройство зеленых зон. Всего за день в Астане высадили порядка 2,5 тысячи деревьев.

По итогам общегородской экологической акции собрано и вывезено порядка 300 тонн отходов.

Экологические мероприятия проходят в рамках осеннего месячника «Таза Қазақстан», который продолжается во всех районах столицы. Его цель — поддержание чистоты и порядка, благоустройство и озеленение городских территорий, а также вовлечение жителей, организаций, КСК и ОСИ в формирование бережного отношения к городской среде.

#ТазаҚазақстан #экология #TazaChallenge @TazaQazaqstan