Студенты приняли участие в посадке деревьев в Астане

В столичном районе Байконыр в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» на набережной реки Акбулак более 100 студентов высадили 130 единиц зеленых насаждений, передает официальный сайт акимата города.

В их числе более 70 крупномерных деревьев и около 50 кустарников. Молодые саженцы поспособствуют озеленению прибрежной зоны, украсят общественное пространство и внесут вклад в улучшение экологической среды.

Молодежь, принявшая активное участие в этой доброй инициативе, внесла свой вклад в защиту окружающей среды и благоустройство родного города.

В районе Байконыр продолжаются осенние работы по озеленению. Подобные экологические мероприятия направлены на воспитание у жителей и молодежи бережного отношения к природе, поддержание чистоты в общественных пространствах и увеличение зеленого фонда столицы.

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