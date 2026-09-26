«Таза Қазақстан»: в районе Нура высадили порядка 400 деревьев

В районе Нура города Астаны в рамках республиканской экологической инициативы «Таза Қазақстан» прошла акция по посадке деревьев. Инициатором выступило женское крыло партии «Әділет». К акции присоединились жители района, передает официальный сайт акимата столицы.

Основная цель акции — не только озеленение территории, но и формирование ответственного отношения к окружающей среде и общему городскому пространству.

Заместитель акима района Нура Алия Абсеметова отметила активное участие жителей в экологических инициативах.

«Идея подобных инициатив заключается в том, чтобы не ограничиваться своим участком, а заботиться и об окружающем пространстве. Это ответственность за город, который является общим для всех нас», — сказала она.

В рамках акции в районе высадили порядка 400 деревьев. Работы по озеленению также охватят жилой массив Уркер.

На прошлой неделе на территории района было высажено более 800 деревьев. Таким образом, работы по озеленению последовательно проводятся на различных территориях района.

Всего в 2026 году в районе Нура планируется высадить около 8,5 тысячи деревьев.

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