В Астане в новом благоустроенном сквере высадили 250 деревьев

В районе Сарайшык города Астаны в рамках экологического месячника прошла акция по посадке деревьев, в которой приняли участие 230 человек. На новой благоустроенной аллее по адресу: улица Булекпаева, 9/1 высадили 250 саженцев, передает официальный сайт акимата столицы.

По словам главного специалиста отдела благоустройства района Сарайшык Бекзата Асана, в текущем году на данной территории активно проводились работы по благоустройству, в результате чего для жителей было создано комфортное общественное пространство.

«На этой территории обустроена пешеходная дорожка общей площадью 900 квадратных метров, созданы футбольное поле и воркаут-зона. Кроме того, установлены три теневых навеса с качелями для отдыха и досуга жителей», — рассказал он.

Специалист подчеркнул, что наряду с благоустройством общественного пространства большое внимание уделяется его озеленению. В рамках экологического месячника здесь продолжаются работы по высадке деревьев и озеленению территории.

В экологической акции также приняли участие члены Центра активного долголетия района Сарайшык. Сәт Досымов отметил, что подобные инициативы объединяют жителей города вокруг общего дела.

«Я рад, что мы вносим свой, пусть и небольшой, вклад в благоустройство столицы. Процветание и чистота города — наше общее дело. Поэтому считаю, что в таких благих начинаниях важно принимать участие каждому жителю независимо от возраста», — сказал он.

По его словам, высаженные саженцы через несколько лет пополнят зеленый фонд города и будут приносить пользу жителям.

Работа в рамках экологического месячника продолжится. Посадка деревьев и благоустройство территории направлены на создание комфортной общественной среды для горожан. Высаженные 250 саженцев в будущем пополнят зеленый фонд района Сарайшык и станут украшением аллеи.

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