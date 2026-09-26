«Человек труда»: дорожный рабочий из Астаны рассказал о своем трудовом пути

Труд дорожных рабочих, обеспечивающих чистоту улиц столицы, зачастую остается незаметным для окружающих. Один из них — Алибек Жаманбаев, который ежедневно выезжает на работу в 5 часов утра из села Софиевка. Он трудится в сфере благоустройства улиц Астаны уже более 10 лет и считает поддержание порядка своим личным вкладом в развитие столицы, передает официальный сайт акимата города.

Впервые Алибек Жаманбаев пришел на работу в предприятие “Астана Тазалык” в 2007 году.

Рабочий день дорожного рабочего длится с 6:00 до 15:00. Алибек Жаманбаев живет в селе Софиевка, примерно в 30 километрах от столицы. В дорогу рабочие выезжают до рассвета на служебном транспорте. Уже к 5 часам утра они прибывают на рабочее место, переодеваются и получают задания. В 6:00 рабочие выходят на улицы города.

«Выходя на смену, мы выполняем разную работу. Кто-то опустошает урны, кто-то занимается их мойкой. Подметаем улицы, тротуары, обочины дорог. Обязанности самые разные», — делится он.

Труд дорожного рабочего не зависит от времени года. Крепкие зимние морозы, весенние дожди, летний зной и осенняя прохлада — ничто не останавливает рабочий процесс.

«В году четыре сезона, и у каждого свои трудности», — отмечает наш герой.

Алибек Жаманбаев, как человек, постоянно находящийся на улицах, хорошо замечает изменения, происходящие со столицей в последние годы.

«Астана меняется не то чтобы каждый год, а каждый день. Разница между Астаной, в которую я приехал в 2017 году, и нынешней — как между небом и землей», — говорит он.

Для дорожного рабочего результат чистоты города — это один из самых наглядных плодов его труда.

«Когда я вижу чистоту Астаны, я с гордостью думаю: «В этом есть и мой вклад», — признается Алибек Кауысханулы.

В его памяти особенно отчетливо запечатлелись слова одной из жительниц.

Однажды, когда он убирал территорию возле автобусной остановки, к нему подошла пожилая женщина и выразила благодарность.

«Труд этих людей по-настоящему честный. Если пойдет дождь — они устранят воду, если пойдет снег — уберут весь снег», — благословила она его тогда.

Такие слова — огромная поддержка для простого рабочего.

За эти годы данная профессия сформировала в Алибеке Жаманбаеве выносливость, терпение и высокую ответственность.

Вне рабочего времени он занимается домашним хозяйством в Софиевке: ухаживает за огородом, разводит птицу. В свободное время любит читать книги.

А его пожелание жителям и гостям столицы очень простое.

«Соблюдайте чистоту, цените чужой труд», — говорит он.

На утренних улицах столицы, когда городская жизнь еще даже не успела начаться, дорожные рабочие уже вовсю приступают к своим обязанностям, и их труд часто незаметен. Но каждый житель, выходя по утрам на чистую улицу, видит конечный результат этих стараний.