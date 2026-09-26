Столичная спортсменка завоевала бронзовую медаль Азиатских игр по гребле

На XX летних Азиатских играх в Аичи и Нагое (Япония) столичная спортсменка Эвелина Костенко завоевала бронзовую медаль в составе сборной Казахстана по гребле на байдарках и каноэ, передает официальный сайт акимата Астаны.

В финальном заезде женских байдарок-четвёрок на дистанции 500 метров сборная Казахстана показала результат 1 минута 37,005 секунды и заняла 3-е место.

Вместе с Эвелиной Костенко в составе национальной команды выступили Ольга Шмелёва, Стелла Суханова и Татьяна Токарницкая.

Победу одержала сборная Китая, серебряную медаль завоевала команда Узбекистана.

Таким образом, Эвелина Костенко принесла Астане бронзовую медаль XX летних Азиатских игр в составе сборной Казахстана.