Масштабный экологический месячник «Таза Қазақстан» продолжается в Астане

В Астане продолжается масштабный осенний экологический месячник «Таза Қазақстан», в рамках которого во всех районах столицы проходят мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и озеленению городских территорий. К экологическим мероприятиям активно присоединяются жители, молодежь, представители государственных органов, общественных организаций, также задействованы КСК и ОСИ, передает официальный сайт столичного акимата.

Во всех районах столицы участники приводят в порядок парки, скверы, дворы жилых домов, общественные пространства и территории возле организаций. В рамках месячника проводятся уборка и вывоз мусора, санитарная очистка территорий, благоустройство, уход за зелеными насаждениями и посадка деревьев.

Особое внимание уделяется поддержанию чистоты в общественных пространствах, дворовых территориях и местах массового пребывания горожан. Работы проводятся комплексно и охватывают различные участки городской инфраструктуры.

Напомним, осенний экологический месячник стартовал 12 сентября и продолжится во всех районах Астаны.

В течение месяца запланирован комплекс мероприятий по санитарной очистке города, благоустройству дворов и общественных пространств, озеленению и приведению в порядок городских территорий.

Присоединиться к экологическим мероприятиям могут все желающие. Проведение месячника направлено на улучшение санитарного и экологического состояния столицы, а также формирование культуры бережного отношения к окружающей среде и ответственности за чистоту города.

Работы по благоустройству и озеленению Астаны продолжаются.

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