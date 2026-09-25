Улицу Космонавтов частично закроют в связи с ремонтом в Астане

В Астане ведутся работы по ремонту дорожного полотна по улице Космонавтов на участке от улицы Алпамыс батыр до проспекта Кабанбай батыр, передает официальный сайт акимата столицы.

В связи с этим 26 и 27 сентября текущего года данный участок будет полностью перекрыт.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.