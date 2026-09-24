Астана, преображенная кистью: художники запечатлели достопримечательности столицы

Достопримечательности Астаны предстали в новом свете благодаря кисти профессиональных художников. В рамках республиканского арт-симпозиума «Елорда – өнер бұлағы» казахстанские живописцы запечатлели под открытым небом архитектуру и знаковые места столицы, передает официальный сайт акимата города.

В этот день художники расположились в разных частях Астаны, чтобы перенести на холсты современную архитектуру, городские пространства и атмосферу столицы.

Пленэры прошли на следующих локациях:

Атырауский мост — Серикжан Искакбек;

Столичный цирк — Адилгали Баяндин;

Абу-Даби Плаза — Толеугазы Байгалиев;

парк «Самал» — Талгат Татиев;

Главная мечеть — Рейхан Айтуарова.

Творческие площадки организованы в рамках проходящего в Астане республиканского арт-симпозиума профессиональных художников «Елорда – өнер бұлағы». В масштабном арт-проекте принимают участие мастера кисти из разных регионов страны.

На протяжении пяти дней художники создают новые произведения, уделяя особое внимание историческому наследию, современному развитию, архитектурному облику столицы и динамике городской жизни.

Итоги симпозиума подведут 25 сентября. В этот день состоится торжественное открытие выставки, где публике представят более 40 новых полотен, созданных специально в рамках проекта. Выставка продлится до 1 октября.

Проект направлен на популяризацию художественного образа столицы, а также дальнейшее развитие культурно-творческого пространства Астаны.

«С 21 по 25 сентября в Астане проходит республиканский арт-симпозиум «Елорда – өнер бұлағы». В проекте принимают участие профессиональные художники из разных регионов страны. В течение пяти дней они работают под открытым небом в самых живописных местах столицы. В своих произведениях авторы отражают современную архитектуру Астаны, ее уникальные пространства и неповторимую атмосферу», — рассказала руководитель отдела развития культуры и искусства Управления культуры Акерке Жаканкызы.

По ее словам, главная особенность симпозиума заключается в разнообразии творческих взглядов на столицу.

«В рамках проекта появится более 40 новых произведений. 25 сентября все они будут представлены широкой общественности на выставке, которая продлится до 1 октября», — заключила Акерке Жаканкызы.