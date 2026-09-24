Более 110 тысяч столичных пенсионеров получат выплаты ко Дню пожилых людей

Ко Дню пожилых людей, который отмечается 1 октября, пенсионеры по возрасту в столице получат единовременную социальную выплату, передает официальный сайт акимата Астаны.

В соответствии с правилами оказания социальной помощи, установления ее размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан города Астаны, пенсионерам по возрасту, а также лицам пенсионного возраста из числа получателей минимального размера пенсии, зарегистрированным в столице, предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 2,5 месячного расчетного показателя.

Согласно списку, предоставленному НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Астане, социальной помощью будет охвачено более 110 тысяч пенсионеров по возрасту.