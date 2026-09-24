В рамках реализации идеологемы «Закон и порядок» в Медицинском университете Астана провели профилактическую встречу с иностранными обучающимися, направленную на укрепление правовой грамотности и безопасности молодежи, передает официальный сайт столичного акимата.

Встреча объединила представителей правоохранительных органов, прокуратуры и руководства вуза.

Основными темами обсуждения стали соблюдение миграционного законодательства Республики Казахстан, профилактика правонарушений, а также вопросы кибербезопасности.

В программу мероприятия вошли выступления экспертов по нескольким ключевым направлениям.

Так, заместитель начальника Управления миграционной службы Департамента полиции Астаны, подполковник полиции Алтынбек Масакбаев подробно разъяснил права, обязанности и ответственность иностранных обучающихся.

Прокурор отдела прокуратуры Сарыаркинского района Қасымжомарт Бейсенбай осветил актуальные нормы и требования законодательства РК, касающиеся пребывания иностранных граждан в стране.

Старший оперуполномоченный Управления по противодействию киберпреступности ДП Астаны, капитан полиции Айдар Қонысбек и старший оперуполномоченный того же управления, майор полиции Денис Бондаренко рассказали студентам о современных интернет-угрозах, схемах мошенничества и эффективных способах защиты от них.

«Наиболее частые ошибки, допускаемые иностранными студентами при продлении виз — это несвоевременная подача документов, отсутствие необходимых справок или несоответствие сроков пребывания. В связи с этим студентам настоятельно рекомендуется заблаговременно — за 45 дней — обращаться в Международный отдел для продления визы. На сайте университета также доступна специальная памятка по визовым вопросам на английском языке.

Иностранные студенты нередко сталкиваются с фишинговыми сообщениями, звонками от злоумышленников, представляющихся сотрудниками банков или госорганов, а также с предложениями перевести деньги или сообщить SMS-код. Главное правило цифровой гигиены здесь простое: никому и ни при каких обстоятельствах нельзя передавать пароли, коды подтверждения, банковские данные, а также переходить по подозрительным ссылкам», - сообщила директор департамента социально-воспитательной работы Зауреш Накыповна.

По ее словам, для предотвращения правонарушений университет на регулярной основе организует информационные и профилактические встречи, подробно разъясняя учащимся законодательство Казахстана и правила проживания в общежитиях.

Если студент сталкивается с какими-либо трудностями, правовыми проблемами или мошенничеством, он может в первую очередь обратиться за помощью в деканат по работе с иностранными студентами или в отдел международного сотрудничества.

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