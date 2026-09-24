Преподаватель-организатор начальной военной подготовки школы-лицея №48 имени Ахмета Байтурсынулы города Астаны, подполковник запаса Вооруженных Сил Республики Казахстан Жаксыбай Есжанов — педагог, который сделал спорт своим образом жизни. Он принимал участие в марафонах ряде соревнований по легкой атлетике, дзюдо и вертикальному забегу, где завоевывал призовые места, передает официальный сайт акимата столицы.

В 2018 году на соревнованиях по вертикальному забегу, прошедших в Астане, Жаксыбай Есжанов занял первое место, взбежав на 34-й этаж всего за 4 минуты.

Педагог также продемонстрировал высокие результаты в марафонах. Он участвовал в Астанинском, Алматинском, BI и Шымкентском марафонах. В 2017 и 2021 годах на марафоне Астаны он занимал второе место на дистанции 42,195 километра.

В 2018 году на столичном суточном марафоне он пробежал 72 километра за 6 часов, завоевав первое место. А в 2021 году в рамках «Великого марафона» преодолел дистанцию в 2021 километр, которая охватила города Астана, Кокшетау, Петропавловск, Костанай, Актобе и Уральск.

Жаксыбай Есжанов становился призером и на чемпионатах Казахстана по легкой атлетике. На чемпионате 2021 года в Павлодаре он занял второе место на дистанциях 200 и 400 метров, а в 2022 году на соревнованиях в Караганде стал вторым на дистанциях 200 и 800 метров.

Кроме того, учитель принимал участие в забегах по пересеченной местности Trail Run, заняв в 2019 году третье место в городе Караганде. В 2021 и 2024 годах он входил в число призеров на чемпионатах Республики Казахстан по дзюдо среди ветеранов.

Жаксыбай Есжанов регулярно участвует во многих благотворительных и городских спортивных мероприятиях, а также выполнил Президентские нормативы по многоборью.

Для педагога спорт — это не только результаты на соревнованиях, но и способ продемонстрировать ученикам пример трудолюбия, дисциплины и выносливости.