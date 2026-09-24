«Закон и порядок»: в Астане прошла акция «Антивандал»

В столичном районе Сарыарка прошла акция «Антивандал». Мероприятие было организовано в рамках принципа «Закон и порядок», передает официальный сайт акимата Астаны.

Акцию организовал молодежный ресурсный центр «Астана жастары» совместно с акиматом района Сарыарка.

Волонтеры приняли участие в благоустройстве территории возле скейт-парка по улице Мухтара Ауэзова, закрасив несанкционированные граффити и надписи.

По словам руководителя отдела профилактики правонарушений центра Дауыржана Жумахана, подобные акции проводятся с 2024 года. В текущем году центр организовал уже 357 акций.

«Согласно нашему мониторингу, около 70 процентов граффити в городе зарегистрировано в районе Сарыарка. Именно поэтому в этот раз мы выбрали данный район. Мы хотим, чтобы наш город был красивым, и выступаем против нанесения ущерба общественным местам», — сказал он.

Принявшая участие в акции волонтер Дарья Олейникова отметила, что надписи на остановках, стенах зданий и скамейках портят облик города.

«Я с радостью участвую в таких акциях. Город становится чище и краше. Здорово, что молодежь тоже активно вовлекается в общее дело», — отметила волонтер.

Акция направлена на сохранение чистоты города, формирование ответственного отношения к общественному имуществу и привлечение молодежи к полезной деятельности.

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