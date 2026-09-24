Международный день пожилых людей: в Астане прошел концерт хора ветеранов

В Астане в честь Международного дня пожилых людей состоялся праздничный концерт народного хора ветеранов «Елорда». Мероприятие было организовано во Дворце школьников имени Аль-Фараби, передает официальный сайт акимата столицы.

В ходе концерта участники хора исполнили музыкальные произведения, подарив зрителям праздничное настроение. Мероприятие было направлено на выражение почтения представителям старшего поколения, признание их труда и жизненного опыта, а также на укрепление преемственности поколений.

По словам одной из участниц Умит Алибеккызы, подобные мероприятия позволяют поддержать пожилых людей и дают им возможность развивать свой интерес к искусству.

«Для нас такие концерты — это не только повод продемонстрировать свое творчество, но и поучительная встреча, где мы можем разделить радость с ровесниками и подарить добрый пример подрастающему поколению. Мы хотим, чтобы такие значимые встречи продолжались», — сказала она.