В районе Сарайшык города Астаны в рамках подготовки к отопительному сезону провели специальный рейд по обеспечению пожарной безопасности, передает официальный сайт акимата столицы.

В ходе мероприятия, организованного акиматом района Сарайшык совместно со специалистами Управления по чрезвычайным ситуациям, в жилых домах очистили дымоходы и установили датчики дыма.

«В районе Сарайшык на учете состоят 43 дома с печным отоплением. В настоящее время совместно с Управлением по чрезвычайным ситуациям мы оказываем помощь девяти домам, в которых проживают представители социально уязвимых слоев населения и существует потенциальная опасность. В этих домах проводится очистка дымоходов. Кроме того, с начала года порядка 30 домов были оснащены автоматическими датчиками дыма. До конца года планируется установить 150 таких устройств. Сегодня данные работы мы провели на улицах Байшешек и Капал», — рассказал руководитель отдела жизнеобеспечения акимата района Сарайшык Ислам Ибраим.

По словам специалистов, если не очищать дымоходы в летне-осенний период, во время отопительного сезона дым может проникнуть внутрь дома и создать угрозу для жизни и здоровья жильцов. Поэтому проводить очистку необходимо заблаговременно.

«В отопительный сезон необходимо следить и за состоянием самих печей. Перед топочным отверстием должен быть установлен защитный металлический лист размером 70 см в длину и 40 см в ширину. В кирпичной кладке печи не должно быть трещин. Рядом с ней нельзя хранить горючие вещества, а также сушить дрова и обувь. Часто люди сталкиваются с тем, что дрова сырые, и пытаются разжечь огонь с помощью легковоспламеняющихся жидкостей. Использовать их категорически запрещено. Они мгновенно вспыхивают, что может привести к серьезным ожогам. В большинстве случаев пожары возникают именно из-за несоблюдения таких простых мер безопасности», — отметил инженер Управления по чрезвычайным ситуациям района Сарайшык, старший лейтенант гражданской защиты Баглан Нурбаев.