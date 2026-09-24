AULAFIT: около 7 тысяч жителей столицы приняли участие в проекте

В Астане завершился летний сезон социального спортивного проекта AULAFIT, направленного на развитие массового спорта и популяризацию активного образа жизни среди жителей столицы, передает официальный сайт городского акимата.

Летний сезон стартовал 15 июня. В течение четырех месяцев — с июня по сентябрь — бесплатные занятия проходили ежедневно с утра до вечера на 30 дворовых спортивных площадках во всех шести районах столицы.

В этом году участниками проекта стали более 6800 жителей в возрасте от 3 до 80 лет и старше. Занятия проводили 15 профессиональных тренеров. Пять из них работают в AULAFIT с момента запуска — уже на протяжении шести лет.

Завершение сезона отметили спортивным праздником. Для детей и взрослых организовали эстафеты, конкурсы, совместные тренировки и развлекательную программу с участием аниматоров.

Автор проекта, олимпийский чемпион Серик Сапиев отметил, что за годы реализации AULAFIT вокруг проекта сформировалось сообщество активных жителей столицы.

«AULAFIT реализуется уже шестой год. Особую благодарность хочу выразить нашим тренерам. Есть специалисты, которые работают с нами с самого начала и все эти годы проводят занятия во дворах с детьми, взрослыми и представителями старшего поколения. Это большая и ответственная работа. Отдельное спасибо жителям за доверие и активное участие. Для нас важно, что люди не только приходят на тренировки, но и знакомятся с соседями, общаются, вместе проводят время и участвуют в жизни своего двора. Именно в этом заключается одна из главных идей проекта», — отметил Серик Сапиев.

AULAFIT не ограничивался только спортивными занятиями. В течение сезона участники разных возрастов активно вовлекались в общественную жизнь города. В рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан» жители вместе с тренерами участвовали в субботниках, наводили порядок и благоустраивали территории своих дворов.

Отдельное внимание уделялось информационно-разъяснительной работе. В рамках принципа «Закон и порядок» для представителей старшего поколения проводились профилактические встречи, посвященные защите от интернет- и телефонного мошенничества. Участникам рассказывали о наиболее распространенных схемах обмана, способах защиты персональных данных и основных мерах безопасности.