«Педагог × AI: Образование будущего»: необычный конкурс среди учителей прошел в Астане

В Астане в честь Дня учителя и Дня труда прошел городской иммерсивный конкурс «Педагог × AI: Образование будущего». Педагоги из трех школ соревновались в пяти этапах, где сравнивали профессиональный опыт учителя с возможностями искусственного интеллекта и демонстрировали способы эффективного использования технологий в современном образовании, передает официальный сайт акимата столицы.

В ходе мероприятия обсуждались роль учителей в обществе, важность внедрения искусственного интеллекта в сферу образования и вопросы эффективного использования современных технологий в учебном процессе. Методист Методического центра акимата города Астаны Ергазы Манапулы отметил, что подобные проекты открывают новые возможности для профессионального развития педагогов.

«Прежде всего, я искренне поздравляю все учительское сообщество нашей страны с наступающим профессиональным праздником! Сегодняшнее мероприятие, посвященное теме искусственного интеллекта, прошло содержательно, разносторонне и в конкурентной борьбе.

Думаю, что благодаря этому конкурсу каждый участник получил необходимую для себя новую информацию и опыт. Одной из главных особенностей сегодняшнего мероприятия стало то, что конкурс учителей оценивали сами ученики. Считаю, что это само по себе является проявлением новаторского подхода в сфере образования», — сказал методист Методического центра акимата города Астаны Ергазы Манапулы.

В образовательном конкурсе соревновались сборные команды школ №13, №15 и №17 города Астаны. В состязании, состоявшем из пяти этапов, педагоги разделились на две группы и высказали свои позиции, сравнивая традиционные педагогические подходы в образовательном процессе с возможностями искусственного интеллекта.

В ходе конкурса участники, помимо теоретических знаний, продемонстрировали способность принимать решения в конкретных педагогических ситуациях, находить общий язык с учениками и родителями, а также преподносить сложную информацию в простой и понятной форме.

Хотя система образования меняется вместе с технологиями, в ее основе по-прежнему остается связь между учителем и учеником.

Искусственный интеллект станет эффективным инструментом только тогда, когда он будет служить не замене этой связи, а расширению возможностей педагога и повышению качества образования.