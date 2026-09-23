В районе Нура города Астаны в преддверии Дня пожилых людей прошла осенняя интеллектуальная игра, передает официальный сайт акимата столицы.

Для представителей старшего поколения была организована осенняя интеллектуальная игра «Шәкәрім шалқарынан сусында». Интеллектуальное состязание посвятили жизни, творчеству, духовному наследию и личности великого мыслителя, поэта и писателя Шакарима Кудайбердиулы.

В конкурсе приняли участие команды из пяти районов Астаны. В частности, выступили такие сборные, как «Сарыарка» (район Сарыарка), «Зерде» (район Байконыр), «Сырсандық» (район Есиль), «Мұра» (район Сарайшык) и «Қазына» (район Алматы).

В мероприятии среди казахских групп планировалось участие порядка 70–80 человек. Организатором мероприятия выступил интеллектуальный клуб «Ұлағат» района Нура города Астаны.

«Интеллектуальные игры проходят в каждом сезоне. Предыдущие состязания были посвящены наследию Абая и деятелям Алаш, а в этот раз игра приурочена к наследию Шакарима Кудайбердиулы. От каждого района среди казахских групп приняли участие по одной сборной — всего 5 команд. Такие интеллектуальные игры проводятся у нас с момента открытия центра. На сегодняшний день в них участвуют около 80 дедушек и бабушек.

По правилам, тот район, который выступает организатором, сам в соревновании не участвует, а остальные районы соревнуются между собой», — рассказала руководитель отдела информационного продвижения социальных услуг Центра активного долголетия акимата города Астаны Меруерт Нургалиева.