В Астане прошла эстафета по скандинавской ходьбе среди пенсионеров

В Астане в честь Международного дня пожилых людей прошла эстафета по скандинавской ходьбе среди пенсионеров. В спортивном мероприятии, организованном в Ботаническом саду, приняли участие 130 человек из отдела социального обслуживания района Нура, передает официальный сайт акимата столицы.

В эстафете участники были разделены на несколько категорий в зависимости от возраста. В соревнованиях приняли участие женщины старше 61 года и мужчины старше 63 лет.

В частности, на первом этапе соревновались мужчины в возрасте 63–65 лет и женщины 61–65 лет. На втором этапе в борьбу вступили мужчины и женщины в возрасте 66–70 лет. На третьем этапе силами друг с другом мерились участники от 71 года до 75 лет. Четвертый этап прошел среди мужчин и женщины в возрасте 76–80 лет. Кроме того, отдельная категория была организована для участников старше 81 года.

Одна из участниц эстафеты 72-летняя пенсионерка рассказала, что скандинавской ходьбой занимается уже два года.

Этим видом спорта она занимается вместе со своим супругом.

«Мне 72 года. Скандинавской ходьбой мы занимаемся уже два года. Мы ходим вместе с супругом. Очень рады, что в честь Дня пожилых людей организуют такое мероприятие. Подобные соревнования дают нам возможность оставаться активными, заботиться о своем здоровье и проводить время в кругу сверстников», — поделилась впечатлениями она.

Благодаря эстафете для участников были созданы условия для ведения здорового образа жизни и повышения интереса к активному движению.