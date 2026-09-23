От воспитанницы до воспитателя: история молодого педагога из Астаны

В детском саду №39 «Меруерт» города Астаны работает молодой специалист с особенным трудовым путем. Сагат Аружан Танаткызы спустя годы вернулась в качестве воспитателя в детский сад, воспитанницей которого когда-то являлась сама, передает официальный сайт акимата столицы.

В период с 2009 по 2013 год Аружан посещала детский сад №39 «Меруерт» как воспитанница. Позже, с 2013 по 2022 год, она обучалась в школе-лицее №15.

В 2022–2025 годах девушка осваивала специальность «Дошкольное воспитание и обучение» в Педагогическом колледже Международного университета Астана. Получив профессиональное образование, молодой специалист начала свой трудовой путь в родном детском саду №39 «Меруерт».

Сегодня Аружан работает с трехлетними малышами, внося вклад в их первые шаги в обучении, познании окружающего мира и формировании личности.

Молодой специалист также уделяет большое внимание дальнейшему повышению уровня своих знаний. В 2025 году она поступила в высшее учебное заведение и продолжает свое профессиональное развитие.

Возвращение в свой детский сад в качестве воспитателя для Аружан — это не просто начало профессионального пути, а особенное продолжение этапа, тесно связанного с ее детством. Сегодня в стенах, где она когда-то сама получала знания и воспитание, девушка обучает новое поколение малышей.