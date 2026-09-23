В столице продолжаются работы по очистке ручья Акбулак

В Астане в рамках программы «Таза Қазақстан» провели работу по биологической очистке ручья Акбулак. Для восстановления водной экосистемы, снижения уровня загрязнения и улучшения качества воды специалисты применили сертифицированные биопрепараты, содержащие полезные микроорганизмы, передает официальный сайт акимата столицы.

Экологическую акцию организовало Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны в рамках программы «Таза Қазақстан».

В ходе акции специалисты и волонтеры использовали сертифицированные биопрепараты, направленные на естественное восстановление экосистемы водоема, снижение уровня его загрязнения и повышение качества воды.

«Эти биопрепараты применяются для биологической очистки водоемов, то есть для восстановления экологического баланса в водной экосистеме. В ходе научных исследований мы разработали новые штаммы микроорганизмов. Они также были выделены из этого водоема. Штамм называется Bacillus subtilis. Данные микроорганизмы прошли исследования и специальный отбор. В результате был получен высококонцентрированный биопрепарат BioLine ABS Bio. Он содержит культуру активных микроорганизмов и применяется для очистки воды», — рассказал заместитель директора по науке компании Astana Bioscience Business Center Азамат Садыков.

Специалист отметил, что для очистки водоема Акбулак было разработано несколько препаратов.

Все эти работы проводятся в рамках трехлетней программы по комплексной очистке водоема Акбулак, стартовавшей в начале 2026 года.

По словам специалистов, применяемые технологии биологической очистки адаптируются под особенности каждого конкретного водоема. Этот метод направлен на восстановление водной экосистемы без использования химических реагентов.

Стоит отметить, что участники экологической акции и волонтеры реализуют аналогичные проекты по биологической очистке на озерах Сарыбулак и Талдыколь в окрестностях Астаны.