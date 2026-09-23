Астана вошла в список лучших туристских направлений мира

Международное туристское издание Lonely Planet включило Астану в ежегодную подборку лучших направлений и туристских впечатлений Best in Travel 2027. Столица Казахстана вошла в список 50 мест и впечатлений со всего мира, рекомендованных для путешествий в 2027 году, передает официальный сайт столичного акимата.

В Best in Travel 2027 представлены 25 туристских направлений и 25 впечатлений, отобранных командой Lonely Planet. Астана вошла в подборку как самостоятельное туристское направление и получила рекомендацию «Best for futuristic skylines» — за футуристический архитектурный облик города.

Авторы Lonely Planet отмечают современную архитектуру столицы и ее узнаваемый городской силуэт. Особое внимание уделяется сочетанию необычных архитектурных решений и объектов, формирующих современный облик города.

Отдельный гид Lonely Planet по Астане также называет архитектуру одной из главных особенностей столицы. Среди знаковых объектов города издание выделяет монумент «Байтерек», торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр», Дворец мира и согласия, Центральный концертный зал «Казахстан» и другие объекты современной архитектуры.

Включение Астаны в Best in Travel 2027 отражает международный интерес к столице Казахстана как самостоятельному туристскому направлению и создает дополнительные возможности для продвижения города на мировом туристском рынке.

Ранее Казахстан также получал признание Lonely Planet. В Best in Travel 2025 страна была представлена среди рекомендуемых направлений для путешествий. В подборке на 2027 год отдельное внимание уделено непосредственно Астане и ее современному архитектурному облику.

Сегодня столица сочетает современную архитектуру, масштабные общественные пространства и объекты, созданные при участии казахстанских и зарубежных архитекторов. За несколько десятилетий город сформировал узнаваемый силуэт, в котором современные градостроительные решения сочетаются с элементами национальной символики.

Включение Астаны в Best in Travel 2027 способствует повышению узнаваемости столицы среди зарубежных путешественников и продвижению ее туристского потенциала на международном уровне.