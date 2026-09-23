Акимат города Астаны, Министерство транспорта Республики Казахстан и Changi Airports International (CAI), дочерняя компания Changi Airport Group, подписали Рамочное соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие стратегического партнерства в сфере долгосрочного развития аэропортовой инфраструктуры столицы.

По итогам подписания Рамочного соглашения достигнута официальная договоренность по двум основным направлениям:

1. Строительство нового аэропорта в Астане

Стороны договорились о сотрудничестве в части реализации проекта по строительству нового аэропорта в городе Астане. Проект реализуется в рамках исполнения поручения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по формированию международного авиационного хаба и развитию транзитного потенциала Астаны.

2. Развитие действующего Международного аэропорта Астаны

Стороны договорились о сотрудничестве с Changi Airports International по действующему Международному аэропорту Астаны, включая участие компании в менеджменте, операционной деятельности (O&M) и иных направлениях его дальнейшего развития.

В настоящее время стороны ведут совместную работу по согласованию структуры партнерства, условий реализации проектов и подготовке необходимых документов.

Подписание Рамочного соглашения закрепляет достигнутые во время визита в город Астану руководства Changi Airport Group договоренности сторон и создает основу для дальнейшей совместной реализации проекта строительства нового аэропорта, а также направлений сотрудничества по дальнейшему развитию действующего Международного аэропорта Астаны.

Соглашение подписали заместитель акима города Астаны Евгений Глотов, вице-министр транспорта Республики Казахстан Талгат Ластаев и Генеральный директор Changi Airports International Юджин Ган.

Сотрудничество объединит долгосрочное видение Акимата города Астаны и Министерства транспорта Республики Казахстан в части развития авиационной инфраструктуры столицы и международную экспертизу CAI в области планирования, строительства и управления аэропортами.

В августе 2026 года в ходе переговоров в Казахстане Changi Airport Group выразила готовность предоставить свою экспертизу для реализации проекта строительства нового аэропорта и развития Астаны в качестве регионального авиационного хаба.

В продолжение переговоров казахстанская делегация провела встречу с представителями Changi Airports International в Сингапуре, по итогам которой стороны определили основные направления дальнейшего сотрудничества. Подписание Рамочного соглашения стало следующим этапом взаимодействия сторон и закрепило достигнутые договоренности.

О Changi Airport Group (CAG)

Changi Airport Group (CAG) — государственная компания Сингапура, отвечающая за управление и развитие аэропортовой инфраструктуры страны, включая международный аэропорт Changi. CAG осуществляет операционное управление аэропортом, развитие пассажирских и грузовых перевозок, коммерческой инфраструктуры, сервисов и цифровых решений.

Changi Airport является одним из ведущих международных авиационных хабов мира. В 2025 году аэропорт обслужил около 70 млн пассажиров и более 2 млн тонн грузов, связав Сингапур более чем со 170 городами мира. Changi также является 14-кратным обладателем титула «Лучший аэропорт мира» по версии Skytrax World Airport Awards, включая 2025 и 2026 годы.

CAG также реализует международные проекты через свою дочернюю структуру Changi Airports International (CAI), обладающую опытом работы более чем в 90 аэропортах в 35+ странах.