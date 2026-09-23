Ярмарка вакансий и день открытых дверей прошли в Астане

В Астане прошли ярмарка вакансий и день открытых дверей, целью которых стало предоставление жителям возможностей для трудоустройства, а также консультирование по социальным и трудовым вопросам, передает официальный сайт акимата столицы.

В мероприятии приняли участие представители Инспекции труда, Департамента социальной защиты, Управления образования, Управления здравоохранения, Управления спорта, Управления жилья, Государственного фонда социального страхования и Фонда социального медицинского страхования.

Пришедшие на ярмарку жители города получили прямые консультации специалистов по волнующим их вопросам. В частности, граждане ознакомились с информацией о вакансиях, задали вопросы о порядке трудоустройства, заключении трудовых договоров, трудовых правах и обязанностях, социальных выплатах и мерах государственной поддержки.

Кроме того, для населения провели разъяснительную работу по вопросам установления инвалидности и социальной защиты, получения образования, медицинских услуг, посещения спортивных кружков и секций, жилищным вопросам, а также системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и соцстрахования.

«Граждане, ищущие работу, смогли не только ознакомиться с подходящими вакансиями, но и получить консультации специалистов по трудовым отношениям, социальным выплатам, медицинскому страхованию и другим мерам государственной поддержки. В целом с начала года в мероприятии приняли участие 453 работодателя, охвачен 2 821 соискатель. Общее количество предложенных жителям вакансий составило 3 665. В результате 17 граждан были трудоустроены на постоянную работу, а 19 человек направлены на социальные рабочие места», — рассказала директор Карьерного центра районов Сарыарка и Байконыр Багила Орынбетова.