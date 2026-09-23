Защита детей от правонарушений: семейные состязания прошли в столичном парке

В столичном парке «Жетісу» в рамках профилактической работы провели семейный праздник, объединивший спортивные и творческие состязания. Участие в нем приняли 10 столичных семей, передает официальный сайт акимата Астаны.

В рамках профилактической акции родителям напомнили о важности внимательного отношения к воспитанию детей, доверительного общения и своевременного предупреждения рисков, связанных с вовлечением подростков в противоправную деятельность.

Особое внимание уделено профилактике наркоправонарушений. Участникам разъяснили важность открытого диалога в семье и формирования у детей ответственного отношения к своему здоровью и безопасности.

Организаторами фестиваля выступили акимат района Есиль и организация семейных дворовых клубов «Замандас» при поддержке Департамента полиции Астаны.

Проведение таких мероприятий способствует укреплению семейных ценностей, развитию взаимопонимания между родителями и детьми и формированию благоприятной среды для воспитания подрастающего поколения.