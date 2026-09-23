В столичном театре «Жастар» состоялся показ социальной драмы «Соңғы аялдама», посвященной проблеме употребления запрещенных веществ и их последствиям. Постановка направлена на профилактику наркоправонарушений и формирование у молодежи осознанного отношения к своему здоровью и будущему, передает официальный сайт акимата Астаны.

Через сюжет и судьбы героев зрителям показали последствия неправильного выбора, подчеркнув важность ответственного отношения к собственной жизни и отказа от опасных привычек.

Показ спектакля стал одним из форматов профилактической работы. Наряду с образовательными, спортивными, информационными и общественными проектами такие культурные инициативы позволяют говорить с молодежью о серьезных социальных проблемах посредством искусства.

Работа в данном направлении проводится при взаимодействии столичной полиции и Управления культуры акимата города Астаны. Совместные проекты позволяют расширять профилактическую работу и использовать различные способы информирования о последствиях употребления запрещенных веществ.

Главная задача подобных проектов — обратить внимание на возможные последствия употребления запрещенных веществ и помочь молодым людям сделать осознанный выбор в пользу здорового и безопасного будущего.