В рамках профилактики наркоправонарушений в Астане провели городской турнир по киокушинкай-кан каратэ среди юных спортсменов. В соревнованиях приняли участие более 200 ребят в возрасте от 6 до 17 лет, передает официальный сайт столичного акимата.

Соревнования были организованы Общественным объединением «Республиканская Национальная Федерация Киокушинкай-кан каратэ» в рамках проекта «Esirtkisiz Elorda» при поддержке МРЦ «Астана жастары», Департамента полиции и прокуратуры города.

Для юных спортсменов соревнования стали не только возможностью проявить свои навыки и побороться за победу, но и хорошим поводом провести время в спортивной и дружеской атмосфере. На татами ребята демонстрировали дисциплину, выдержку, силу характера и уважение к соперникам.

Особую атмосферу соревнованиям придавала поддержка родителей. Они болели за своих детей, переживали за каждый поединок и вместе с юными спортсменами радовались их успехам.

Профилактическая работа столичной полиции проводится по всем направлениям, в том числе через поддержку спортивных и молодежных инициатив. Такие мероприятия помогают организовать полезный досуг детей и подростков, вовлечь их в занятия спортом и создать среду, где здоровый образ жизни становится естественным выбором.

Спорт воспитывает дисциплину, уверенность в себе и ответственность. Именно такие ценности помогают молодому поколению делать правильный выбор и уверенно двигаться к своим целям.

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