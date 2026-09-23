В столице обсудили вопросы поддержки особенных детей и безопасности подростков

В Астане обсудили меры по социализации детей с особыми образовательными потребностями, а также вопросы оказания психологической помощи несовершеннолетним и молодежи, передает официальный сайт акимата столицы.

Эти вопросы рассмотрели на заседании Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Астаны. Встреча прошла под председательством заместителя акима города Талгата Рахманберді.

По первому вопросу заместитель руководителя Управления образования города Маржангуль Кайырбаева сообщила, что в столице проживает более 23 тысяч детей с особыми образовательными потребностями.

Им оказывается специальная психолого-педагогическая поддержка. Согласно заключениям психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК), для 5 800 детей разработаны индивидуальные коррекционные программы.

В школах города работают 414 специальных педагогов и 776 педагогов-ассистентов. За последние два года количество кабинетов поддержки инклюзии увеличилось на 28 и достигло 85.

Кроме того, число специальных организаций образования за последние пять лет выросло с 18 до 21. Сейчас в столице функционируют три специальные школы, три специальные дошкольные организации и два реабилитационных центра.

Особое внимание уделяется профессиональному обучению и трудоустройству детей с особыми образовательными потребностями. В этом году впервые 20 студентов с особенностями интеллектуального развития завершили обучение в колледже по специальностям «пекарь» и «кондитер». Еще 10 студентов получили образование в сфере швейного дела.

В системе дополнительного образования в 11 организациях шести районов Астаны 296 детей занимаются адаптивным спортом, музыкой, хореографией, искусством, творчеством и по другим направлениям.

В ходе обсуждения члены Комиссии затронули ряд вопросов, требующих системных решений. В частности, речь шла о доступности коррекционной помощи, достаточности кабинетов коррекции и поддержки инклюзии, а также обеспеченности организаций образования необходимыми специалистами и соответствующими условиями.

Отдельное внимание уделили вопросам продолжения обучения и выбора будущей профессии подростками с особыми образовательными потребностями. В связи с этим предложено совместно с профильными управлениями провести анализ профориентационной работы для старшеклассников и абитуриентов с инвалидностью. Выбранные ими специальности планируется сопоставлять с реальным спросом на кадры в столице и возможностями последующего трудоустройства.

Кроме того, был поднят вопрос о пересмотре на республиканском уровне условий поступления абитуриентов с особыми образовательными потребностями в колледжи и вузы. В частности, предложено проработать подходы к применению ЕНТ в качестве порогового требования с учетом особенностей и возможностей абитуриентов.

На заседании также обсудили статус логопедов, дефектологов и других специалистов, работающих с детьми с особыми потребностями в организациях социальной сферы. Учитывая характер и значимость их работы, предложено рассмотреть возможность совершенствования профессионального статуса этих специалистов и усиления мер социальной поддержки.

Отдельным вопросом стало оказание психологической и психиатрической помощи подросткам.

По словам руководителя Управления общественного здравоохранения города Астаны Айнур Толеуовой, в столице выстроена многоуровневая система поддержки детей и подростков, направленная на сохранение их эмоционального благополучия и своевременное оказание необходимой помощи.

Особое внимание уделяется раннему выявлению тревожных состояний и факторов риска, своевременному сопровождению ребенка и взаимодействию специалистов с семьей. Такой подход позволяет оказать необходимую поддержку на раннем этапе и создать условия для сохранения здоровья и полноценного развития детей.

В свою очередь, начальник отдела ювенальной полиции Департамента полиции города Астаны Алия Жусупова отметила, что вопросы психологического благополучия подростков и профилактики буллинга требуют комплексного подхода и не могут быть задачей только одного ведомства.

По ее словам, в этом направлении важна совместная работа родителей, школы, психологов и государственных органов. Она также обратила внимание на проблему перекладывания ответственности за воспитание детей между семьей и школой, подчеркнув важность своевременного внимания к эмоциональному состоянию ребенка.

В завершение заседания Комиссии была отмечена необходимость усиления взаимодействия государственных органов и общественных организаций для формирования безопасной среды для детей, развития их потенциала и создания условий для полноценной интеграции в общество.