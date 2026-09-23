Около 100 пожилых жителей столицы приняли участие в спортивном флешмобе

В честь Международного дня пожилых людей в Астане провели ежегодный флешмоб «Қарттар – біздің қазынамыз». Его участниками стали около 100 представителей Центра активного долголетия столичного района Есиль, передает официальный сайт городского акимата.

Мероприятие организовали Управление физической культуры и спорта города совместно с акиматом района Есиль.

Флешмоб стал не только спортивной и массовой активностью, но и поводом еще раз напомнить о важности уважения к людям старшего поколения.

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября, однако внимание к представителям старшего поколения, их активному образу жизни и участию в общественной жизни важно сохранять независимо от календарной даты.

«Мероприятие проводится ежегодно и приурочено к Международному дню пожилых людей. Его главная цель – показать уважение и внимание к старшему поколению, подчеркнуть важность заботы о пожилых людях. Хотим показать, что старшее поколение заслуживает нашего внимания, уважения и благодарности», - отметил руководитель отдела проведения спортивных и массовых мероприятий Алмаз Казбек.

Стоит отметить, что сегодня представители Центра активного долголетия активно района Есиль участвуют в самых разных мероприятиях. Спорт, совместные занятия, массовые акции и встречи позволяют людям старшего возраста оставаться социально активными, поддерживать хорошее самочувствие и продолжать быть частью городской жизни.

«Само название флешмоба - «Қарттар – біздің қазынамыз» - отражает его основную идею. В казахской культуре старшее поколение традиционно воспринимается как носитель жизненной мудрости, семейных ценностей и богатого опыта.

Поэтому подобные встречи становятся пространством не только для физической активности, но и для общения, обмена опытом и укрепления связи между поколениями», - отметил инструктор Дирекции по проведению спортивных и массовых мероприятий, ответственный по району Есиль Азамат Баилов.

Под музыку старшее поколение с удовольствием повторяли движения, демонстрируя бодрость, хорошее настроение и активный настрой.

Танцевальная часть стала одним из самых ярких моментов мероприятия, подарив участникам и зрителям улыбки и положительные эмоции.