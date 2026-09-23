Столичная спортсменка Адель Садакбаева завоевала серебряную медаль по стендовой стрельбе в составе сборной Казахстана на XX летних Азиатских играх в Аичи и Нагое, передает официальный сайт акимата Астаны.

На XX летних Азиатских играх в Аичи и Нагое (Япония) завершились командные соревнования по стендовой стрельбе в дисциплине скит среди женщин.

По итогам квалификации сборная Казахстана набрала 274 очка и завоевала серебряную медаль.

В составе национальной команды выступили столичная спортсменка Адель Садакбаева, а также Асем Орынбай и Зоя Пискун.

Первое место заняла сборная Китая, набравшая 287 очков. Бронзовым призёром стала команда Индии с результатом 266 очков.

Таким образом, Адель Садакбаева принесла Астане серебряную медаль XX летних Азиатских игр в составе сборной Казахстана.