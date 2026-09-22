Столичные шорт-трекисты завоевали 18 медалей на чемпионате Казахстана

В Астане завершился чемпионат Республики Казахстан по шорт-треку. По итогам соревнований столичные спортсмены завоевали 18 медалей — 9 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых, передает официальный сайт городского акимата.

В индивидуальных соревнованиях Малика Ермек дважды стала победительницей на дистанции 500 метров, а также завоевала золото на 1000 метрах. Айбек Насен занял первое место на дистанции 1000 метров, Богдан Вехов стал победителем на 500 и 1500 метрах, а Адиль Галиахметов выиграл золото на дистанции 1000 метров.

Серебряные медали на дистанции 1500 метров завоевали Малика Ермек, Адиль Галиахметов и Айбек Насен.

Бронзовыми призерами стали Адиль Галиахметов на дистанции 1000 метров, Малика Ермек и Айбек Насен — на 1500 метрах, Нурия Алпысбай и Павел Цой — на 500 метрах.

Успешно столичные спортсмены выступили и в эстафетах. В женской эстафете на 3000 метров сборная Астаны завоевала золотую медаль. В составе команды выступили Малика Ермек, Нурия Алпысбай, Даяна Айтыбек, Айзада Алтынбек и Корлан Сат.

В мужской эстафете на 5000 метров столичная команда также заняла первое место. Астану представили Богдан Вехов, Тамирлан Жолдас, Динмухамедалдияр Тажибай, Айбек Насен и Санжар Жанисов.

В смешанной эстафете на 2000 метров сборная Астаны стала бронзовым призером. В состав команды вошли Нурия Алпысбай, Малика Ермек, Айзада Алтынбек, Корлан Сат, Павел Цой, Нурлан Каирбеков, Жанарыс Магжан и Адиль Галиахметов.

Таким образом, по итогам чемпионата Казахстана столичные шорт-трекисты завоевали 18 медалей: 9 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых.