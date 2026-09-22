В Астане прошел IV городской парамарафон «Жігерлі жандар»

В столичном Триатлон парке прошел IV городской парамарафон «Жігерлі жандар», объединивший более 80 участников с ограниченными возможностями, передает официальный сайт акимата Астаны.

Особым гостем мероприятия стала первая паралимпийская чемпионка Казахстана Зульфия Габидуллина, которая не только поддержала участников, но и лично приняла участие в забеге.

После финиша все участники получили памятные медали и подарки. А завершился спортивный праздник лотереей, где участникам вручили ценные призы.

«Очень приятно видеть, как с каждым годом мероприятие объединяет всё больше участников и становится настоящим спортивным праздником. Сегодняшняя атмосфера, эмоции участников и их улыбки — лучшая оценка нашей работы. Отдельно хочу поблагодарить всех партнёров, волонтёров благодаря которым этот день стал особенным», - отметил исполнительный директор Общественного фонда «Паралимпийский тренировочный центр» Абдусаид Назаров.