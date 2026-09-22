«Маленькие садоводы»: столичные дошколята собрали выращенный своими руками урожай овощей

В детском саду № 61 «Шолпан» города Астаны в целях приобщения воспитанников дошкольного возраста к труду, обучения бережному отношению к природе и формирования экологической культуры прошло мероприятие по сбору урожая в теплице «Маленькие садоводы», передает официальный сайт акимата столицы.

В ходе мероприятия малыши приняли участие в сборе овощей в теплице, за которыми они своими руками ухаживали в течение летних месяцев. Дети на собственном опыте увидели, как растут и плодоносят растения, и ощутили плоды своего труда. Каждый ребенок собрал результаты своей работы и поделился радостью с воспитателями и друзьями.

В познавательной части мероприятия воспитатели рассказали детям об этапах роста растений, особенностях их полива, ухода и о пользе плодов для жизни человека. Дети задавали интересующие их вопросы и обсуждали важность бережного отношения к растениям.

«Мы считаем, что такие практические проекты способствуют формированию у детей дошкольного возраста таких важных качеств, как трудолюбие, ответственность, аккуратность и любовь к природе. То, что ребенок собирает урожай, выращенный своими руками, — это опыт большого воспитательного значения, позволяющий ему увидеть реальный результат своего труда», — отметила воспитатель Гульнара Ешкенова, ответственная за реализацию проекта Ecolab в детском саду.