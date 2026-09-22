В Астане прошли командные соревнования по армрестлингу среди пенсионеров

В преддверии Дня пожилых людей в Центре активного долголетия столичного района Алматы были организованы командные соревнования по армрестлингу среди пенсионеров, передает официальный сайт акимата города.

В спортивном состязании приняли участие и померились силами команды кружков «Жеруйык», «Айкуне», «Тренажерный зал», «Пилатес» и «Реабилитационная гимнастика».

В ходе соревнований развернулась упорная борьба как среди мужчин, так и среди женщин. В обоих зачетах превосходство продемонстрировали дедушки и бабушки из кружка «Тренажерный зал», опередившие своих соперников. Также высокие результаты и спортивное мастерство показали участники кружка «Реабилитационная гимнастика» среди мужчин и кружка «Айкуне» среди женщин.

Поддержку в организации мероприятия оказала Дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий акимата Алматинского района.

По итогам соревнований победителей и призеров кубками и грамотами наградил директор Центра активного долголетия Серик Карабатыров.

Главная цель спортивного мероприятия — привлечение граждан преклонного возраста к спорту, популяризация здорового образа жизни, повышение их активности и укрепление дружеских отношений.

Соревнования были организованы в рамках Месячника пожилых людей и подарили участникам отличное настроение и положительные эмоции.