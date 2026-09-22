Новый мурал украсил один из жилых домов в столичном районе Алматы

Новый мурал появился на фасаде жилого дома №55 по проспекту Абылай хана в столичном районе Алматы, передает официальный сайт городского акимата.

Работы по созданию мурала полностью завершены. На нем изображена девушка в яблоневом саду. Сочные цвета и мягкие линии создают атмосферу уюта и гармонично сочетаются с зелеными насаждениями вокруг дома.

Новый арт-объект стал ярким элементом городской среды, преобразив привычный облик улицы и добавив району современный визуальный акцент.