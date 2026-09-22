День труда: столичная швея поделилась секретами своей профессии

В столице трудится немало специалистов, которые честно и усердно работают в самых разных сферах. Одна из них — швея ТОО «ПИК ASTANA Ютария ltd» Жадыра Кусаинова. В преддверии Дня труда она поделилась тонкостями швейного дела, рассказав о том, как пришла в профессию, с какими трудностями сталкивается в процессе работы и какие качества необходимы в этом ремесле, передает официальный сайт акимата столицы.

Жадыра Кусаинова занимается швейным делом с 2021 года. По её словам, в профессию она пришла благодаря интересу, который сформировался еще в детстве. Девушке всегда нравилось работать с тканью и шить одежду, и со временем это увлечение переросло в профессиональную деятельность.

«Я выбрала эту профессию, потому что у меня был искренний интерес к швейному делу. Мне нравилось моделировать одежду, работать с текстилем. Постепенно это увлечение стало моей постоянной работой», — рассказывает швея.

Как вспоминает специалист, первые рабочие дни дались ей нелегко. Самым первым изделием, которое она сшила, был боковой карман брюк.

«Моя первая самостоятельная работа — боковой карман брюк. Поначалу было довольно сложно, не обходилось и без ошибок. Но именно через эти трудности и промахи я училась и набиралась опыта», — делится опытом она.

В процессе освоения мастерства Жадыра Кусаинова многому научилась у своих коллег. Опытные специалисты демонстрировали новые образцы и направляли её в работе, а весь остальной опыт она нарабатывала уже в ходе ежедневного труда.

По мнению швеи, в этом ремесле в первую очередь необходимы аккуратность, терпение и ответственность. Ведь даже малейшая ошибка в работе может повлиять на качество и форму готового изделия.

«Нужно правильно снимать каждую мерку, бережно кроить ткань и качественно выполнять строчки. Порой на создание одного изделия уходит много времени, и в такие моменты требуется колоссальное терпение», — отмечает Жадыра Кусаинова.

По её словам, на качество одежды напрямую влияют свойства ткани, точность лекал и аккуратность выполнения швов. Изделие с ровными строчками и качественной обработкой выглядит красиво и служит долго.

Опытная швея также дала совет молодым людям, которые планируют выбрать это ремесло. Она подчеркнула, что главными факторами в освоении профессии являются интерес и трудолюбие.

«Если у молодежи есть интерес к швейному делу, я однозначно советую учиться этой профессии. В начале может быть трудно, и наработать опыт сразу — непростая задача. Но если стараться, всему можно научиться. Самое главное — проявлять терпение и любить то, что делаешь», — говорит она.

Стоит отметить, что ТОО «ПИК ASTANA Ютария ltd» является производителем профессиональной одежды для различных отраслей промышленности и бизнеса. Благодаря современным технологиям и квалифицированным кадрам компания занимается разработкой и выпуском спецодежды, изделий военного и двойного назначения, а также форменного обмундирования для предприятий и ведомств.