Студенты организаций технического и профессионального образования города Астаны представят Казахстан на международном чемпионате WorldSkills Shanghai 2026, передает официальный сайт акимата столицы.

В международном первенстве профессионального мастерства от столицы выступят четыре участника по четырем компетенциям:

В компетенции «WEB-технологии» — студент ГКП на ПХВ «Высший колледж ASTANA POLYTECHNIC» акимата города Астаны Мухаметжан Агыбай;

В компетенции «Мехатроника» — студент этого же колледжа Нурлан Рамазан;

В компетенции «Хлебопечение» — студентка ГКП на ПХВ «Технологический колледж» акимата города Астаны Маги Нурай Жардемханкызы;

В компетенции «Технология моды» — студентка этого же колледжа Кадикен Жанерке Айдоскызы.

В ходе чемпионата участники продемонстрируют международным экспертам свои профессиональные знания, практические навыки и уровень владения современными технологиями.

От города Астаны в международном чемпионате также примут участие 8 экспертов. Они проведут экспертную работу по таким компетенциям, как «Мехатроника», «WEB-технологии», «Сетевое и системное администрирование ИТ», «Технологии графического дизайна», «Хлебопечение», «Облицовка стен и полов», «Сантехника и отопление» и «Парикмахерское искусство».

Движение WorldSkills — это международная площадка, которая позволяет повысить интерес молодежи к рабочим профессиям и отточить профессиональное мастерство. Подобные чемпионаты не только способствуют совершенствованию практических навыков студентов, но и укрепляют преемственность отечественной системы технического и профессионального образования с международными профессиональными стандартами.