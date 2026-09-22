В Астане проходит пятидневный Республиканский арт-симпозиум «Елорда – өнер бұлағы», который объединил на одной площадке художников из разных регионов страны, передает официальный сайт столичного акимата.

Среди участников — художник-скульптор, деятель культуры Казахстана Куралбек Косуаков, художник-путешественник Марат Тотеев, обладатель нагрудного знака «Отличник культуры» Бакытжан Кулбаев, художник-реставратор и педагог Талгат Татиев, художник и деятель культуры Акертис Солтанбаев, член Союза художников Казахстана Нурбек Жардемов.

В течение пяти дней мастера создают новые произведения, обращаясь к разным граням столицы — ее истории, архитектуре, современному развитию и повседневной городской жизни. Каждый художник воспринимает столицу по-своему: через цвет, свет, движение, человеческие истории и собственные впечатления.

По словам председателя правления общественного объединения «Союз художников города Астаны» Умиргали Исмагулова, сама идея проведения подобных симпозиумов не нова, однако нынешний проект посвящен именно столице и ее меняющемуся облику.

«Сейчас в Астане появилось много красивых мест и открылось немало достойных достопримечательностей. Тем более что Астана — столица Казахстана. Поэтому мы решили провести симпозиум для художников. В нем участвуют художники из регионов, а также местные мастера. Это профессиональные художники, получившие соответствующее образование. Среди участников — члены Союза художников Республики Казахстан и академики Академии художеств Казахстана. Мы решили собрать известных современных художников, чтобы они смогли воплотить в своих работах достопримечательности Астаны и передать эти произведения городу», — отметил он.

Для организаторов важно не только показать город средствами искусства, но и привлечь больше внимания к самим художникам. По словам Умиргали Исмагулова, подобные встречи позволяют одновременно популяризировать изобразительное искусство и создавать пространство для профессионального общения.

«Хотелось бы проводить такие симпозиумы ежегодно. Люди зачастую знают художников гораздо меньше. Эстрадные артисты — певцы и музыканты — более популярны, потому что их постоянно показывают по телевидению и о них много рассказывают. Но изобразительное искусство тоже должно быть частью жизни людей. Поэтому было бы хорошо чаще проводить такие мероприятия, чтобы люди знали своих художников — и прошлого, и настоящего. Тем более что у нас много знаменитых мастеров. С другой стороны, здесь происходит обмен опытом. Художник — индивидуальная личность, обычно он работает в своей мастерской. А такие мероприятия полезны тем, что позволяют обмениваться опытом, перенимать друг у друга знания и оттачивать мастерство», - добавил он.

Участие в симпозиуме предваряет профессиональный отбор. Художники представляют свои работы и эскизы, после чего отборочная комиссия определяет участников. В ее состав входят известные мастера и искусствоведы.

Нынешний симпозиум стал уже третьим подобным проектом. Предыдущие встречи имели другую тематическую направленность. В частности, в прошлом году художники обращались к теме рабочих профессий. В этот раз главным объектом творческого осмысления стала столица.

«Его проведение стало возможным благодаря акимату города Астаны и непосредственно Управлению культуры города. Предыдущие симпозиумы отличались тематикой. В прошлом году, когда был объявлен Год рабочих профессий, художники создавали работы, посвященные различным профессиям. А в этом году мы посвятили симпозиум Астане. Хотим показать красивые места и достопримечательности столицы.

Это важно и с точки зрения развития туризма. С помощью визуальных средств, через творчество художников и мастеров, можно по-новому увидеть красоту нашего города. Созданные в рамках симпозиума произведения после завершения проекта будут переданы городу. В дальнейшем картины смогут храниться в фондах либо быть переданы в музейные собрания», -отметил Умиргали Исмагулов.

Отдельной темой нынешнего симпозиума стало влияние искусственного интеллекта на городскую среду, творчество и развитие культурного пространства. В рамках проекта проходят дискуссии, лекции, мастер-классы и неформальные показы, позволяющие участникам и гостям обсудить не только традиционные художественные практики, но и новые вызовы для современного искусства.

Итогом пятидневной работы станет выставка, которая откроется 25 сентября и продлится до 1 октября. В экспозиции представят более 40 произведений, созданных непосредственно в рамках симпозиума.