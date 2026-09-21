Новое внеконкурсное направление Parasat открыли в рамках марафона «Читающая нация»

В Казахстане открыта регистрация на специальное внеконкурсное направление «Parasat» в рамках республиканского марафона чтения «Читающая нация». Теперь присоединиться к марафону могут все, кто хочет поддержать культуру чтения личным примером — без соревнования за призы и места, передает официальный сайт столичного акимата.

Основной марафон предполагает соревновательный формат. Однако на практике оказалось, что большое количество людей хочет быть частью движения «Читающая нация», но не стремится к конкуренции и призам. Для них и создан Parasat.

Новое направление объединит тех, кто считает чтение важной частью личного развития и готов публично поддержать эту идею. Участниками могут стать представители государственных органов, депутаты, учёные, деятели культуры и искусства, предприниматели, общественные деятели, представители профессиональных сообществ, а также казахстанцы и соотечественники, живущие за рубежом.

При этом Parasat открыт для каждого — независимо от профессии, должности, места проживания и гражданства.

«Читающая нация» — это не только конкурс и борьба за призовые места. Это прежде всего идея о том, что чтение должно становиться частью повседневной культуры общества. Parasat даёт возможность поддержать эту идею личным примером: прочитать книги, поделиться своими мыслями и показать, что чтение объединяет людей независимо от их статуса и профессии», — отмечают организаторы марафона.

Участникам Parasat предстоит прочитать 15 произведений из единого списка республиканского марафона. В него вошли книги на казахском и русском языках.

После прочтения каждой книги участник должен оставить в личном кабинете краткий отзыв — поделиться собственным мнением и впечатлениями от произведения.

Завершающим этапом станет онлайн-тестирование по всем 15 произведениям, которое позволит подтвердить факт их прочтения.

Регистрация на направление Parasat уже открыта и продлится до 30 октября 2026 года.