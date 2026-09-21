В столичной школе № 119 под руководством проектного офиса «Читающая нация» по городу Астана состоялась содержательная встреча «Дух нации, голос поколения: книга и национальные ценности». В центре духовного диалога оказались книга и история, национальное сознание и преемственность поколений, передает официальный сайт городского акимата.

В мероприятии приняли участие руководитель регионального проектного офиса «Читающая нация» по городу Астана Жаксыбай Боранбаев и известный писатель и исследователь Ораз Каугабай.

Главной темой обсуждения на встрече стала судьба и жизненный путь выдающегося государственного и общественного деятеля, учёного, академика Динмухамеда Ахмедовича Кунаева.

Ораз Каугабай поделился с учащимися результатами своих исследований, рассказал о жизненном пути Кунаева, его человеческих качествах, стремлении к знаниям и служении стране, связав историческое наследие прошлого с мировосприятием современного поколения.

Жаксыбай Боранбаев акцентировал внимание на значении культуры чтения в духовном становлении молодёжи, подчеркнув особую роль книги как хранителя памяти человека и народа.

Встреча не ограничилась форматом традиционной лекции. Она превратилась в живую площадку для диалога, вопросов и размышлений. Вместе с учащимися участники обсудили ключевой вопрос: «Какова роль книги в сохранении национальных ценностей?» Школьники поделились своими взглядами, рассуждая о роли семьи, школы и книги в воспитании поколения, сохраняющего связь со своими историческими и духовными корнями.

Главным выводом встречи стала мысль о том, что книга – это не только источник знаний, но и духовный мост, который хранит историческую память народа и соединяет прошлое с настоящим.

Через судьбу Динмухамеда Кунаева учащиеся смогли увидеть историю не как собрание сухих дат и фактов, а как живую летопись, за которой стоят человеческие судьбы, труд, ответственность и судьба страны.