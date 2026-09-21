В Астане установили подростков, разрисовавших подземные переходы

В социальных сетях часто встречаются материалы о том, что в подземных переходах на стенах оставляют различные надписи и рисунки непристойного характера. В связи с этим на территории столичного района Байконыр были проведены соответствующие работы, в результате которых установлены совершившие данные действия подростки, передает официальный сайт акимата города.

Сотрудники районной полиции установили несовершеннолетних и доставили их в отделение.

По данным фактам в отношении родителей подростков были приняты административные меры по статье 435 Кодекса об административных правонарушениях РК («Мелкое хулиганство»).

«В районе Байконыр в подземных переходах ежедневно проводятся работы по санитарной очистке. Стены в переходах также регулярно очищаются, обеспечивается их надлежащее санитарное состояние. Однако повторное нанесение несанкционированных надписей и рисунков сводит на нет проделанную работу», — сообщили в пресс-службе аппарата акима района.

Акимат района Байконыр призывает жителей бережно относиться к общественным местам, соблюдать чистоту и уважать общее имущество.