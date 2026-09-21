В Астане прошел форум «Национальная литература и язык»

В столице в рамках Фестиваля языков народа Казахстана состоялся форум «Национальная литература и язык». Организатором мероприятия выступило КГУ «Руханият» Управления по развитию языков и архивного города, передает официальный сайт акимата Астаны.

Основная цель форума — популяризация национальной литературы, расширение сферы применения государственного языка в обществе, формирование культуры чтения, поддержка творческого труда писателей и обсуждение актуальных вопросов, касающихся современных языковых процессов.

В форуме приняли участие столичные литераторы, поэты, писатели, литературоведы, представители творческой интеллигенции и молодежи.

Работа форума была посвящена теме «Читающая нация и современная литература». На встрече обсуждались вопросы развития культуры чтения, увеличения числа читателей, тенденции развития современной литературы, место национальной литературы в обществе и роль художественного слова в духовно-культурном становлении подрастающего поколения. Также речь шла о творческих поисках современных авторов и новых направлениях литературного процесса.

Отдельная секция прошла на тему «Чистота языка в цифровом пространстве: культура, порядок и этика в социальных сетях». В ходе этой сессии были рассмотрены вопросы функционирования языка в соцсетях, культуры грамотного письма, использования государственного языка в цифровом пространстве, сохранения чистоты речи и этики интернет-коммуникаций.

«Чем больше человек читает, тем лучше. В нашей стране есть читатели с очень высоким уровнем восприятия, и необходимо удовлетворять запросы этого духовного пространства. Наше поколение пришло к глубокому пониманию литературы именно через чтение мировой классики.

Писатель должен служить не столько демонстрации своей идентичности или национальной принадлежности, сколько общечеловеческим ценностям. Сейчас среди молодежи наблюдается засорение речи. Нельзя забывать основы родного языка. Кроме того, литература — это судьба и жизнь человека. Например, давать указание вроде «пиши о городе» — это глупость. Художественное произведение не пишется по заданию. Представителям литературного сообщества нужно чаще собираться, общаться и обмениваться творческими идеями. Только тогда могут родиться по-настоящему удивительные произведения», — отметил народный писатель Казахстана Толен Абдик.