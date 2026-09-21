Движение на участке улицы А-334 временно закрыто в Астане

В Астане продолжаются работы по устройству бетонного покрытия под весовые датчики по улице А-334 до 29 сентября, передает официальный сайт столичного акимата.

Движение на данном участке полностью перекрыто.

При этом движение автотранспортных средств организовано по временной объездной дороге в обоих направлениях.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены дорожные знаки и указатели.