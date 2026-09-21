В Астане пройдет праздничный концерт к Международному дню пожилых людей

В Астане состоится праздничный концерт народного хора ветеранов «Елорда», посвященный Международному дню пожилых людей, передает официальный сайт акимата города.

В ходе мероприятия прозвучат музыкальные произведения в исполнении народного хора ветеранов «Елорда». Концерт направлен на выражение почтения представителям старшего поколения, популяризацию их жизненного опыта, труда и вклада в развитие общества. Также событие призвано поддержать культуру активного долголетия, укрепить преемственность поколений и организовать культурный досуг пожилых людей.

Праздничное мероприятие начнется 23 сентября в 17:00 во Дворце школьников имени Аль-Фараби.