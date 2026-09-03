«Закон и порядок»: об интернет-угрозах рассказали подросткам в Астане

В Астане стартовали профилактические встречи, направленные на укрепление принципа «Закон и порядок». За первые два дня лекции прошли в 26 школах столицы, в них приняли участие около 7 тысяч учащихся. Подросткам разъяснили вопросы профилактики правонарушений, буллинга, насилия, наркомании и угроз в интернете, передает официальный сайт акимата столицы.

В мероприятиях, запланированных до 16 сентября, принимают участие ученики 8–11 классов и студенты колледжей. Только за первые два дня профилактические лекции охватили около 7 тысяч детей в 26 школах столицы. Масштабная работа в этом направлении будет продолжена.

В ходе встреч обсуждались вопросы повышения правовой грамотности подростков, профилактики насилия и буллинга, а также недопущения групповых конфликтов среди несовершеннолетних.

Специалисты разъяснили учащимся предусмотренную ответственность за совершение правонарушений и подробно остановились на последствиях противоправных действий. Кроме того, молодежи объяснили опасность вовлечения в предложения о «легком заработке» и последствия преступлений, связанных с наркотиками.

В профилактических встречах участвуют межведомственные мобильные группы, в состав которых входят представители прокуратуры, полиции, департамента экономических расследований, специалисты сферы образования и психологи.

Специалисты разъяснили детям правила безопасного поведения в повседневной жизни и в интернет-пространстве. Была отмечена важность осторожного отношения к угрозам в социальных сетях, кибербуллингу и различным предложениям от незнакомцев.

Также в ходе встреч были продемонстрированы тематические видеоролики, наглядно показывающие последствия правонарушений, буллинга и кибербуллинга.

Основная цель такой профилактической работы — формирование правовой культуры у подростков, развитие навыков безопасного поведения и предупреждение правонарушений.

Разъяснительные и профилактические мероприятия по формированию принципа «Закон и порядок» продолжатся в организациях образования столицы согласно утвержденному графику.

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