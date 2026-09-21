Столичные лучники завоевали пять медалей на чемпионате Казахстана

В Атырау завершился чемпионат Республики Казахстан по традиционной стрельбе из лука. В первенстве страны приняли участие 260 спортсменов из 20 регионов республики, которые состязались по нескольким видам мишеней и дистанций. На данных соревнованиях спортсмены из Астаны завоевали одну золотую и четыре серебряные медали, передает официальный сайт акимата столицы.

Золотую награду в копилку столичной сборной принесла Анжела Тарыца. Она показала лучший результат в стрельбе по мишени «Пута» на дистанции 60 метров. Также спортсменка удостоилась двух серебряных медалей в стрельбе по мишени «Калкан» на 50 метров и по мишени Средней Азии на 40 метров.

Касымхан Канат занял второе место на дистанции 70 метров по мишени «Пута», а Аблайхан Канат стал серебряным призером в стрельбе по мишени «Калкан» на 50 метров.

Наряду с результатами в личных зачетах сборная города Астаны заняла третье место в общекомандном зачете чемпионата.